Госнефтефонд выделит миллионы на проекты

2017-06-02 10:28 | www.oxu.az | 2

Средства на модернизацию и реконструкцию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будут выделены из Госнефтефонда Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам сказал вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов:

«Государство будет полностью финансировать работы по модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева. В течение последнего месяца эти вопросы урегулированы на уровне государства. Необходимые долларовые средства будут выделены из Госнефтефонда».

Он отметил, что эта сумма будет обеспечена за счет увеличения уставного капитала SOCAR.

По его словам, получено разрешение на привлечение кредита под госгарантии для работ в ПО «Азерикимья».

«Полтора года назад компании UOP и Fluor провели технико-экономическое обоснование. В то время примерная сумма была рассчитана в объеме 1,3 млрд долларов. Из них примерно 300 млн долларов предназначалось для ПО «Азерикимья», около 1 млрд – для НПЗ. Позже мы обстоятельно занялись этими делами. Точная стоимость устанавливается после завершения тендеров. Окончательная сумма на работы по модернизации и реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева и ПО «Азерикимья» рассчитана примерно в объеме 1,8 млрд долларов», - сказал представитель SOCAR.

По словам Т.Гахраманова, ПО «Азерикимья» может понадобиться примерно 320-340 млн долларов, а работы на НПЗ оцениваются примерно в 1,5 млрд долларов:

«Повышение стоимости работ по модернизации на заводе связано с общим неудовлетворительным состоянием хозяйства завода».

По его словам, до сегодняшнего дня на оба проекта израсходовано 400 млн манатов.

Вице-президент SOCAR также подчеркнул, что в августе планируется остановить нефтеперерабатывающий завод на ремонт.

У.А.

