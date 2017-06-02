Трамп обратился в Верховный суд с целью восстановить действие указа по миграции

2017-06-02 10:15 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп обратился к Верховному суду с целью восстановить действие указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщила официальный представитель министерства юстиции США Сара Флорес, передает ТАСС.

"Мы попросили Верховный суд рассмотреть это важное дело, и мы уверены в том, что исполнительный указ президента Трампа отвечает его законным полномочиям по обеспечению защиты народа страны от терроризма, - приводит телекомпания ABC слова Флорес. - Президент не обязан принимать (на территорию) государства людей из стран, спонсирующих терроризм или покрывающих его, до тех пор, пока он не посчитает, что в отношении них могут быть должным образом проведены проверки и что они не представляют угрозы безопасности Соединенных Штатов".

Других подробностей относительно запроса, адресованного Верховному суду, не приводится.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).