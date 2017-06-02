Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений
2017-06-02 10:15 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд указов, говорится в пятницу в сообщении правительства страны.
В соответствии с указами, председателем Верховного суда Туркменистана назначен Гылычмырат Халлыев.
Председателем государственной таможенной службы Туркменистана назначен Яздурды Соегов.
Директором государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями назначен Мамметхан Чакыев.
(Автор: Гусейн Гасанов)