В Туркменистане создана госслужба по борьбе с экономическими преступлениями

2017-06-02 10:17 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает в пятницу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Документ подписан в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию.

Новой структуре совместно с министерством юстиции предписано в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного указа.

На одном из последних заседаний правительства туркменский глава поднял вопрос подбора и расстановки кадров на руководящие должности.

По его мнению, об актуальности этой темы говорят вскрытые в последнее время факты взяточничества и коррупции в среде ответственных государственных служащих.

В середине мая сообщалось, что в Туркменистане заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных со взяточничеством и хищением государственного имущества.

Были представлены результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз», Байрамалийского предприятия по производству растительного масла гособъединения пищевой промышленности и Бахарлынского цементного завода гособъединения «Туркменцемент». Также были озвучены итоги судебного разбирательства по уголовным делам ряда сотрудников органов прокуратуры.

(Автор: Гусейн Гасанов)