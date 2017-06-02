Война в Карабахе сегодня наиболее вероятна, чем в предыдущие десятилетия – Кризисная группа

2017-06-02 10:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бывшие советские республики - Азербайджан и Армения ближе к войне в нагорно-карабахском конфликте, чем в любое другое время после прекращения огня, заключенного 20 лет назад, заявила Международная кризисная группа.

Борьба между этническими азербайджанцами и армянами вспыхнула в 1991 году, и соглашение о прекращении огня было согласовано в 1994 году.

Столкновения из-за контроля над Нагорным Карабахом, который находится на территории Азербайджана, но контролируется армянами, за последние три года активизировались и превратились в буйную вспышку конфликта в апреле прошлого года, когда Международная кризисная группа (МКГ) заявила: не менее 200 человек были убиты.

По мнению авторов доклада, война вокруг Нагорного карабаха может привлечь региональные силы, в том числе Россию и Турцию, тесно связанные с Арменией и Азербайджаном соответственно.

С середины января этого года произошли смертельные инциденты, связанные с использованием тяжелого артиллерийского и противотанкового оружия, и в мае наблюдалось значительная эскалация ситуации, в том числе вызывают озабоченость сообщения о самонаводящихся ракетах и ​​ракетах, используемых вблизи густонаселенных районов вдоль линии соприкосновения, говорится в докладе.

Усилия по обеспечению долгосрочного урегулирования конфликта на Южном Кавказе, который пересекают нефте- и газопроводы, потерпели неудачу, несмотря на посредничество Минской группы ОБСЕ во главе с Францией, Россией и Соединенными Штатами, говорится в докладе.

«Через год после вспышки нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года Армения и Азербайджан ближе к войне, чем в любой момент после прекращения огня в 1994 году», - говорится в докладе МКГ, озаглавленном «Нагорно-карабахский конфликт».

«В то время как уровень насилия пока остается относительно низким, однажды эскалация быстро может выйти из-под контроля», - сказал аналитический центр, который работает над предотвращением конфликта.

МКГ, которая основывала свой отчет на выводах аналитиков, которые разговаривали с жителями и наблюдателями на местах, заявила, что процесс урегулирования застопорился, и обе стороны оказались готовы к конфронтации ,

«Эта напряженность может перерасти в более масштабный конфликт, что приведет к значительным жертвам среди гражданского населения и, возможно, побудит основные региональные державы к вмешательству», - говорится в докладе МКГ.

По мнению аналитиков кризисной группы, Россия остается самым влиятельным иностранным игроком, но ее роль сложна.

«Россия сопредседательствует в Минской группе, но и является главным поставщиком вооружений для Азербайджана и Армении, которые подозревают, что Россия больше заинтересована в расширении своего влияния в регионе, чем в разрешении конфликта», - говорится в докладе.

В докладе отмечено, что Азербайджан - разочарован многолетним статус-кво и обеспокоен тем, что дополнительные меры безопасности могут его еще больше укрепить, - и настаивает на том, что субстантивные переговоры по существу не были отложены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)