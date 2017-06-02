Палата: Банковский сектор работает с прибылью

2017-06-02 10:52 | www.apa.az | 4

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-апрель 2017 года составила 148,1 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, в январе-апреле 2017 года процентные доходы банков составили 675 млн. манатов, процентные расходы - 332,4 млн. манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 243,7 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.