С начала года банковский сектор Азербайджана покинули 733 сотрудника

2017-06-02 10:56 | www.apa.az | 3

По состоянию на 1 мая 2017 года число сотрудников банковского сектора Азербайджана составило 16 214 человек.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в статистике Палаты по надзору за финансовыми рынками. Анализ показывает, что в апреле банковский сектор покинули 98 сотрудников. Так, согласно статистике за март, в банковском секторе работали 16 тыс. 312 человек. В целом, за 4 месяца этого года банковский сектор покинули 733 человека. По состоянию на 1 января 2017 года число сотрудников банковского сектора Азербайджана составляло 16 тыс. 947 человек.

Отметим, что в настоящее время в стране действует 32 банка.