Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана равен 2,7 млрд. манатов

2017-06-02 11:01 | www.apa.az | 3

Суммарные активы 32 банков Азербайджана на 1 мая 2017 года составляют 30 млрд. 779,2 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Обязательства банков на начало мая 2017 года составляют 28 млрд. 31,6 млн. манатов, балансовый капитал - 2 млрд. 747,6 млн. манатов. Объем вкладов населения в банках на 1 мая 2017 года составил 6 847,5 млн. манатов. За отчетный период количество банковских филиалов составило 560, отделений 140, ATM – 2493 единицы. Персонал банковского сектора составляет 16 214 человек.