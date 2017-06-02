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В Азербайджане предлагается создать единый реестр отелей и хостелов

2017-06-02 10:43 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане надо обязательно создать механизм надзора над туристическими учреждениями, в том числе хостелами».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

По его словам, министерство культуры и туризма не ведет регистрацию хостелов, поэтому не может назвать их точное число. Поэтому надо обязательно подготовить реестр и внести туда названия отелей:

«Данные о количестве отелей есть только в налоговых органах. Это неправильно. Как может быть, что министерство культуры и туризма ничего не знает об открытии нескольких отелей? Из-за отсутствия информации организовать работу очень сложно.

Поэтому все новые туристические учреждения должны обязательно пройти через механизм надзора».

Отметим, что заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев недавно заявил, что надзор над туристическими учреждениями можно обеспечить созданием Государственного туристического реестра. По его словам, такая практика применяется во многих странах мира.

У.А.

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