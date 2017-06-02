Скончался арбитр, не заметивший «руку Бога» Марадоны – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-02 11:00 | www.oxu.az | 3

Ушел из жизни линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен тем, что не заметил игру рукой у легендарного аргентинца Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года по футболу со сборной Англии, передает Oxu.Az со ссылкой на Р-спорт.

Дочев скончался в возрасте 80 лет. Он наиболее известен по эпизоду, случившемуся на турнире 1986 года. На 51-й минуте матча Марадона в прыжке кулаком отправил мяч в ворота Питера Шилтона. Гол был засчитан и в итоге стал для аргентинцев победным (2:1). На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Бога».

«Я не люблю говорить о «руке Бога». Я всегда был честен, несмотря на то, что обо мне говорят. Он разрушил мою жизнь, меня обвиняют, хотя я не виноват», - рассказывал Дочев болгарскому телевидению в прошлом году в связи с 30-летним юбилеем скандального эпизода.

Дочев работал судьей с 1970 по 1986 год. Из-за случая с Марадоной он был вынужден завершить карьеру.

Н.О.