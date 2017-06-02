К сведению поступающих в магистратуру и докторантуру
2017-06-02 11:38 | www.trend.az | 3
10 важных фактов о Международном центре магистратуры и докторантуры UNEC:
1. Обучение на четырех языках согласно международным стандартам;
2. Год активного обучения;
3. Обучение исследовательского профиля;
4. Сильная база для академической карьеры;
5. Образование соответственно студентам делового мира;
6. Академический состав из числа выпускников самых престижных университетов (Массачусетский технологический институт США) (MIT), университеты - Гарвардский, Оксфордский, Лондонская школа экономики, Stanford, Stirlinq, Qlazqo, Uorvik, Kardif, Siegen, университеты Анкары Boğaziçi);
7. Программа двойного диплома с университетами Италии, Литвы, Турции;
8. Возможность академического обмена, участия в летней и зимней школах около 60 зарубежными университетами;
9. Близкое сотрудничество в конференциях, симпозиумах и научных журналах;
10. Опыт работы в международных компаниях.