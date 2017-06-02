BP передала Азербайджану более 30 млрд кубометров попутного газа с крупнейшего блока месторождений на Каспии

2017-06-02 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За последние 12 лет компания BP передала Азербайджану более 30 миллиардов кубометров попутного газа с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, сказал в пятницу вице-президент компании BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в ходе XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.

По его словам, BP и партнеры за все время вложили в нефтегазовые проекты в Азербайджане около 66 миллиардов долларов.

"С конца 1997 года по сегодняшний день с АЧГ добыто более трех миллиардов баррелей нефти. За последние 12 лет BP передала Азербайджану на безвозмездной основе более 30 миллиардов кубометров газа с блока АЧГ. Начиная с конца 2006 года, с месторождения "Шах Дениз" на региональные рынки было экспортировано более 80 миллиардов кубометров газа", - сказал Асланбейли.

Он также добавил, что в 2016 году в Азербайджане BP и партнеры заключили контракты со 167 местными компаниями на сумму примерно 1,06 миллиарда долларов.

"В прошлом году расходы компании в Азербайджане на совместные операции и проекты составили около 2,06 миллиарда долларов. При этом только затраты, связанные с местными поставщиками, составили 900 миллионов долларов", - сказал Асланбейли.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Максим Цурков)