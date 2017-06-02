Rusya, Türkiye'deki tarım ürünleri yasağını kaldırdı

2017-06-02 11:53 | www.trend.az | 1

Rusya hükümeti Türkiye'den alınması yasak olan tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırdı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den tarım ürünü alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararını imzaladı.

SALATALIK, ELMA, ARMUT, ÜZÜM...

Rusya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Türkiye'den salatalık, elma, armut, üzüm, çilek ile tavuk ve hindi ürünlerinin alımına yönelik yasak resmen kalkmış oldu.

İNŞAAT YASAĞI DA KALKTI

Bunların yanı sıra hükümet kararı ile Türk şirketlerinin Rusya'da inşaat çalışmaları yapmalarına ilişkin kısıtlamalar da kaldırıldı.

Ülkelerin birbirlerine uyguladığı kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

İŞTE O KARARNAMENİN TAM METNİ;

Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan kararname şu şekilde:

"Bu belge, Rusya Devlet Başkanı'nın 31 Mayıs 2017 tarihli 244 numaralı 'Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanan özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin' kararnamenin yerine getirilmesi için Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Hükümetin 30 Kasım 2015 tarihli 1296 numaralı kararıyla 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya'ya sevkiyatı yasak olan tarım ürünleri ve hammadde ürünlerinin listesi belirlendi. İmzalanan bu kararnameyle birlikte listeden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çilek çıkartıldı. Türk şirketlerinin bina inşaatı, mühendislik yapıları, özel inşaat çalışmaları, mimari ve teknik projelendirme alanlarında faaliyetler, teknik denemeler, turizm acentalarının faaliyetleri, turizm alanında hizmet veren diğer kuruluşlarınca faaliyetleri, otelcilik faaliyetleri, kamu gereksinimleri için sağlanan hizmetler, ağaç işleme dahil olmak üzere bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı. Bu sebepten dolayı 29 Aralık 2015 tarihli 1458 numaralı kararname yürürlükten kaldırılmıştır."