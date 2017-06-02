Салим Муслимов: «В Азербайджане при приеме на работу представителей сексуальных меньшинств нет никаких ограничений»

2017-06-02 11:42 | www.apa.az | 2

«В Азербайджане женщины чаще выбирают сферу здравоохранения и образования».





Как сообщает АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на организованном Комитетом по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию ПАСЕ и Департамента Европейской социальной хартии Совета Европы национальном парламентском семинаре «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане сквозь призму Европейской социальной хартии».





Он отметил, что 86% сотрудников сферы здравоохранения и 73% сотрудников образовательной сферы - женщины: «Образование и здравоохранение в основном относятся к государственному сектору и заработная плата здесь по сравнению с частным сектором низкая. В результате этого среднемесячная зарплата у женщин меньше, чем у мужчин. В законодательстве не предусмотрено конкретной статьи о заработной плате женщин или мужчин. Что касается вопроса о приеме на работу представителей сексуальных меньшинств, в Азербайджане в связи с этим нет никаких ограничений. Во время приема на работу ни у кого не спрашивают его ориентацию. Раньше были ограничения во время приема на тяжелую работу женщин в связи с вопросом материнства. Теперь снято и это ограничение. При приеме на работу в Азербайджане ни у кого не спрашивают, какого ты пола. Всем обеспечены равные права».