Палата: Банковский сектор Азербайджана работает с прибылью

2017-06-02 11:07 | www.oxu.az | 2

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-апрель 2017 года составила 148,1 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в Палате по надзору над финансовыми рынками.

По информации, в январе-апреле 2017 года процентные доходы банков составили 675 млн манатов, процентные расходы - 332,4 млн манатов. При этом банки в отчетном периоде направили 243,7 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.

У.А.

