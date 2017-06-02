Opel подарил Папе Римскому новый электрокар – ФОТО

2017-06-02 11:14 | www.oxu.az | 2

Компания Opel сделала необычный подарок Папе Римскому Франциску, который активно выступает за охрану экологии. В рамках встречи с руководителем Opel Карлом-Томасом Нойманном Папа получил в свое распоряжение новый электромобиль Ampera-e, передает Oxu.Az со ссылкой на newsrambler.

Новый электрический хэтчбек компании Opel был разработан по той же схеме, по которой строился американский электромобиль Chevrolet Bolt. Запас хода этой модели составляет 480 километров. Автомобиль оснащен электрическим силовым агрегатом, мощность которого составляет 204 лошадиные силы.

Н.О.