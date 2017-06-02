Почта Азербайджана открыла два новых центра обслуживания граждан

2017-06-02 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct открыл два новых центра обслуживания граждан - Şəbəkə, работающих по принципу "единого окна", сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, центры облуживания функционируют в Ясамальском районе Баку по проспекту Гусейн Джавида, квартал 520, дом 19 и в Хазарском районе в поселке Мардакян по адресу улица Сергея Есенина, дом 102.

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, за подключением к стационарной телефонии, переоформлением номера телефона, оформлением е-подписи, покупкой авиабилетов, а также получить доступ к другим услугам.

"В ближайшее время еще один центр Şəbəkə будет открыт в Бинагадинском районе Баку по адресу: улица Ибрагимпаша Даждашева здание 109", - сказал источник.

Первый центр Şəbəkə был открыт на базе Главпочтамта в начале февраля. Общее число услуг, доступных гражданам через центр Şəbəkə, превышает 100 единиц.

В целом по городу Баку планируется открыть до 10 центров Şəbəkə, а в перспективе они будут созданы и в районах страны.

(Автор: Гусейн Велиев)

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