Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов

2017-06-02 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов.

Об этом председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде сказал в ходе выступления на совещании президентов секций ll Региона Международного союза архитекторов.

Гасымзаде отметил, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также удостоена медали "Академик Микаил Гусейнов" за деятельность по сохранению и защите архитектурного наследия Азербайджана и вклад в эту сферу.

Заседание президентов секций ll Региона Международного союза архитекторов проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева.