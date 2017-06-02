Horner: Önümüzdeki 3 yarış Red Bull için zor olacak

2017-06-02 12:46 | www.trend.az | 0

Red Bull Racing'in patronu Christian Horner, sıradaki pistlerin RB13'e çok uymadığına işaret ederek takım olarak zorlanacaklarını belirtti.

Milton Keynes merkezli ekip, sezona yaptığı kötü başlangıca rağmen yavaş yavaş gelişmeyi sürdürüyor. Takımın motor tedarikçisi Renault normalde Kanada'ya bir motor güncellemesi getirecekti ancak dayanıklılık kaygıları dolayısıyla bu hamle en erken Temmuz'a kadar ertelendi.

Horner, RB13'ün gelişim hızı karşısında iyimser olsa da Kanada, Azerbaycan ve Avusturya'daki pistlerin güç odaklı olmasından ötürü kendilerini zorlayacağını düşünüyor.

"Aracı giderek daha iyi anlıyoruz e daha iyi geliştiriyoruz. RB13'ten çıkardığımız performans daha iyi."

"Önümüzdeki iki ve dört haftalık süreçten endişeliyim zira yarışacağımız pistler çok farklı karaktere sahip. Monaco sonrasındaki 3 yarış bizim için gerçekten zor olacak."

"Neredeyse Monza kadar zorlanacağımız pistler ve üçü de art arda. Eğer bu üç pistte ortalama bir iş çıkarırsak işler iyi görünüyor. Gelecek güncellemenin ardından sezonun ikinci yarısında ilk bölüme göre çok daha güçlü olacağız."

Horner, Renault'nun çok beklenen motor güncellemesinin ne zaman geleceği sorusuna "Şu sıralar planlar arasında değil." şeklinde cevap verdi.

Kaynak* Motosport