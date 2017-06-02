Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs'ta düştü

2017-06-02 12:48 | www.trend.az | 0

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 8.6 azalarak 317,500 adete geriledi.

Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışı 85,422 birim olurken, otomobil satışları yüzde 10.9 düşerek 65,799'a geriledi. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 azalarak 19,623 oldu.

ODD, 2017 yılında otomobil sektörü satışlarına ilişkin 850 bin – 900 bin seviyesindeki tahmini 875 bin – 925 bin seviyesine yükseltti.