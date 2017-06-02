В Баку при продаже поддельных дипломов задержан житель Гянджи

2017-06-02 11:59 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью оперативных мероприятий на территории Ясамальского района был задержан житель Гянджи Наби Юсифов. Он пытался продать за 5000 манатов бланки поддельных дипломов одного из вузов на имена двух человек.

По факту по статье 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана возбуждено уголовное дело.