Салим Муслимов: Доходы населения выросли в 8 раз

2017-06-02 11:20 | www.oxu.az | 2

«Социальная сфера является одним из приоритетных направлений политики, проводимой в Азербайджане».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Он заявил, что в Азербайджане уровень безработицы упал до 5%, а доходы населения выросли в 8 раз:

«Трудовое право людей закреплено в законодательной базе. Эти законы реализуются на практике».

У.А.

