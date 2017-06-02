В Кабуле демонстранты требуют отставки правительства
2017-06-02 11:26 | www.oxu.az | 2
Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Как сообщает агентство, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.
Н.О.