Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе - Макей

2017-06-02 12:13 | www.trend.az | 2

Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог", передает Белта.

"Мы готовы рассмотреть какие-то предложения, если они будут, на взаимной основе", - сказал Владимир Макей.

По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом. "Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, - отметил дипломат. - Я не делал бы трагедии или не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим".