Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов

2017-06-02 11:45 | www.oxu.az | 2

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на встрече Президентов секций II Региона Международного союза архитекторов заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

Он отметил, что в то же время М.Алиева награждена памятной медалью «Академик Микаил Гусейнов» за вклад, внесенный в сохранение архитектурного наследия Азербайджана.

Н.О.

