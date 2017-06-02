Цена Brent упала ниже 50 долларов – ОБНОВЛЕНО

2017-06-02 11:52 | www.oxu.az | 2

Цена на сырую нефть сорта Brent на международных биржах в эти минуты упала ниже 50 долларов за баррель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в последний раз цена падала ниже этой отметки 10 мая.

Падение нефтяных цен связано с наращиванием ежесуточной добычи нефти в США, разочарованием инвесторов новым решением ОПЕК+, выходом США из Парижского соглашения.

Процесс снижения цен предположительно продлится до стабилизации нефтедобычи в США.

Аналитическая группа Report полагает, что цену на нефть сорта Brent на уровне 45 долларов/баррель можно рассматривать как оптимальную для рынка.

10:50

Хотя коммерческие запасы нефти в США за период с 20 по 26 мая упали на 6,4 млн баррелей, или на 1,2%, составив 509,9 млн баррелей, цены на нефть 1 июня снизились почти на 1,5% - до 50 долларов за баррель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, цены падают на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Это решение США усилило ожидания относительно расширения нефтедобычи в стране, что вызвало дополнительное беспокойство на и без того напряженном рынке нефти.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на нефть сорта Brent до 43-45 долларов за баррель. При нормальных условиях до конца года нефть может колебаться в диапазоне 42-52 доллара за баррель.

Отметим, что добыча нефти в США за отчетную неделю увеличилась на 22 тыс. баррелей в день или 0,24% - до 9,342 млн баррелей в день.

09:00

На мировых рынках снизилась цена на нефть.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Bloomberg.

На бирже ICE London цена на нефть марки Brent снизилась на 0,53% и составила 50,36 доллара.

В ходе электронных торгов на нью-йоркской бирже стоимость нефти WTI снизилась на 0,68% до 48,03 доллара за баррель.

У.А.

