Армения развернула борьбу против азербайджанских детей

2017-06-02 12:27 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Уровень низости армянского руководства не вызывает конечно сомнений, кем могут быть люди, которые более двадцати лет оккупируют чужие земли, сами находясь по локоть в крови азербайджанцев, обирают собственный народ и беззастенчиво врут на международных площадках. Однако, когда вопрос касается детей, казалось бы, существует черта которую переступать нельзя. Но не существует ничего невозможного для армянского руководства, и вот, уже против азербайджанских детей развернута настоящая идеологическая борьба.

Что удивительно, развернута эта борьба, как обычно это бывает по-армянски, под предлогом армянофобии в Азербайджане, хотя, на деле, нацелена как раз таки на насаждение в Армении ненависти к азербайджанцам.

Но обо всем по порядку. На днях в Армении состоялась презентация сайта, формально созданного неправительственной армянской организацией «Инициатива предотвращения ксенофобии» направленного на борьбу против «ксенофобии» в Азербайджане.

Руководитель НПО, соавтор сайта Армине Адибекян отметила, что на сайте представлены собранные с азербайджанских сайтов сказки, детская литература, представлены рисунки, нарисованные азербайджанскими детьми, где якобы наличествуют факты ксенофобии.

«Азербайджановед» Анжела Элибегова на презентации отметила, что, общество, в котором дети подрастают в атмосфере ненависти к армянам, представляет опасность для Армении. «Если в будущем границы будут открыты, мы будем вынуждены иметь дело с этим подрастающим поколением. Этот вопрос должен быть основательно изучен психологами, социологами, а также другими специалистами», – заявила Элибегова.

Удивительно, что при этом, армяне сетуют на то, что в Азербайджане распространяется информация о проживании армян на азербайджанских территориях (???), что в учебниках истории Азербайджана описываются факты постоянных претензий армян на никогда не существующую «Армению от моря до моря» и приводятся факты их периодических наступлений на Азербайджан с целью захвата территорий.

Однако, проводя параллели, было бы странно, если из учебников русских школ исчезнут все упоминания о второй мировой войне и таком явлении как фашизм. Или, по логике Армян, в России тоже растет поколение ксенофобов, которые опасны для немцев? Да и факт проживания армян на азербайджанских территориях, это не выдумка пропагандистов, а факт, подтвержденный самими же армянами, которые называют регион Азербайджана Нагорный Карабах независимым вторым армянским государством, в противовес всем международным нормам.

Так почему азербайджанские дети должны испытывать положительные чувства к стране, которая оккупирует родные земли азербайджанцев? К тому же, сказки и фольклор придуманы не сегодня, в истории не одного Азербайджана, но и других стран, в частности Турции, Грузии и даже России, существует немало примеров предательства армян ради сиюминутной наживы. Веками, из уст в уста, передаются истории, в которых так или иначе присутствуют комплекс неполноценности армян, из-за которого они и придумали несуществующую страну, якобы имевшую выходы на моря и обладавшую еще какими-то ресурсами, кроме пресловутых абрикосов.

А создание подобных сайтов, и это должно быть понятно любому наблюдателю, в первую очередь насаждает ненависть среди самих армян и в частности армянских детей, которые воспитываются в духе ненависти ко всем «тюркам», по причине недальновидной политики своего преступного руководства.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend