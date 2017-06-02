Полиция Турции проводит рейды в одном из университетов страны

2017-06-02 12:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В университете «Namık Kemal», расположенном в северо-западной турецкой провинции Текирдаг, полиция проводит рейды против сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно информации, есть задержанные, среди которых профессора и преподаватели университета.

Имена задержанных не разглашаются.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции заявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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