Назван период начала добычи первого газа со структуры Бабек

2017-06-02 13:15 | www.apa.az | 3

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает в 2024-2025 годах начать добычу первого газа со структуры Бабек.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на конференции Caspian Oil&Gas в Баку.

«Это смежная с месторождением Умид структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Обнаружена примыкающая к месторождению перспективная структура. Сейчас Научно-исследовательский проектный институт SOCAR ведет подготовку к бурению первой разведочной скважины. Глубина моря здесь от 180 до 800 м. Если будет обнаружено газоконденсатное месторождение, на первоначальном этапе можно установить платформу на глубине 180 м и приступить к первичной разработке ресурсов посредством 3-4 скважин».