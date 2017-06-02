Минобразования прокомментировало сообщения в связи с новым зданием полной средней школы № 20

2017-06-02 13:34 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в своем статусе в социальной сети «Facebook» глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов сказал, что строительство рассчитанной на 4000 учащихся полной средней школы № 20, которая считается одной из самых больших школ не только Баку, но и всего Азербайджана, подходит к концу: «По поручению президента новое здание полной средней школы №20 будет больше прежнего, станет одним из самых красивых зданий нашей столицы. С нового учебного года учителя и школьники приступят здесь к занятиям. В обеспеченном самым современным оборудованием функциональном здании школы имеются все условия для организации учебной работы на высоком уровне».

По словам официального представителя министерства, наряду со всем этим, многие пользователи соцсетей и медиа структуры распространяют ошибочную информацию о том, что якобы учащиеся и преподаватели полной средней школы №20 в новом учебном году приступят к занятиям не в новом здании школы: «Эта информация совершенно не соответствует действительности. Преподаватели и учащиеся этой школы в новом учебном году продолжат занятия в новом здании школы».