Последние данные о банковском секторе

2017-06-02 11:56 | www.oxu.az | 2

Совокупные активы действующих в Азербайджане 32 коммерческих банков по состоянию на 30 апреля 2017 года составили 30 млрд 779,2 млн манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Палате надзора над финансовыми рынками, из них 28 млрд 31,6 млн манатов составили совокупные обязательства, 2 млрд 747,6 млн манатов пришлись на балансовый капитал банковского сектора.

По состоянию на 1 мая сумма вкладов населения в банках составила 6 млрд 847,5 млн манатов.

Число филиалов банков составило 560, отделений – 140, POS-терминалов – 2493. В целом общий штат банковского сектора составил 16 тыс. 214 человек.

У.А.

