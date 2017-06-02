Еще один недруг Кянана М.М. покинул шоу «Maşın»

2017-06-02 12:02 | www.oxu.az | 3

Стал известен очередной участник, покинувший шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, согласно правилам передачи, по решению участников судьба певца Джавада Раджабова была определена зрительским голосованием.

Дж.Раджабов заявил, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу режиссера Кянана Махмудова.

Однако Дж.Раджабов набрал 38,82% зрительских голосов и был вынужден покинуть шоу.

Отметим, что завтрашний выпуск передачи выйдет в эфир в 23:00.

А.С.

