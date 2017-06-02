Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-06-02 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Второе июня – профессиональный праздник работников гражданской авиации.

В связи с этим коллективы закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», Государственной администрации гражданской авиации и Национальной академии авиации посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.