В Азербайджане нет понятия сфер, в которых не могут работать женщины - министр

2017-06-02 12:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В законодательстве Азербайджана не ставится каких-либо ограничений для женщин, и нет понятия сфер, в которых не могут работать женщины. Об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов сказал на заседании Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию, проводимом в Милли Меджлисе (парламент), отвечая на вопрос европейских участников касательно сравнительно низких зарплат женщин по сравнению с мужчинами.

"У всех есть право свободного выбора. Женщины чаще выбирают сферы медицины и образования. Примерно 86 процентов работающих в сфере медицины составляют женщины, около 73 процентов - в сфере образования", - сказал Муслимов.

Как отметил министр, большинство получающих образование по этим специальностям тоже женщины. Поскольку в этих сферах заработная плата относительно ниже, то и зарплата женщин тоже ниже в сравнении с мужчинами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)