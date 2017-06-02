SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум

2017-06-02 13:37 | www.apa.az | 3

Председатель правления «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, прибывший в Баку для участия в выставке-конференции Caspian Oil&Gas-2017, встретился в головном офисе SOCAR с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, Р.Абдуллаев отметил, что ставшие традиционными для Азербайджана и Узбекистана международные нефтегазовые выставки играют роль важной платформы для обмена мнением и опытом между мировыми энергетическими структурами, демонстрации достижений в этой области, а двусторонние встречи в рамках этих форумов имеют важнейшее значение. Он напомнил об успешном участии SOCAR в проектах регионального и глобального значения, подчеркнув пользу полученного опыта для развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. По его словам, углубление энергетического сотрудничества, изучение перспектив для проведения совместных нефтегазовых операций находится в центре внимания SOCAR.

А.Султанов коснулся встречи с Р.Абдуллаевым в рамках XXI международной выставки-конференции «Нефть и газ Узбекистана» в прошлом месяце в Ташкенте, высоко оценив подписанный между SOCAR и «Узбекнефтегаз» меморандум с позиции налаживания тесного сотрудничества между компаниями. Он выразил уверенность, что сегодняшнее подписание документа углубит двустороннее сотрудничество.

По итогам встречи компании подписали меморандум в целях определения возможных направлений деятельности «Узбекнефтегаз» в Азербайджане.