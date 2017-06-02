Руководство Минобороны побывало в прифронтовой зоне

2017-06-02 13:42 | www.apa.az | 3

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководство Министерства обороны посетило воинские части в прифронтовой зоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, руководство министерства посетило комплекс в Горадизе, возведенный в память о погибших в апреле минувшего года в боях за Лелетепе военнослужащих, возложило цветы и венок.

Министр обороны, генерал полковник Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим боевое дежурство на линии противостояния с противником, наблюдал за передовыми позициями противника и ознакомился с оперативной обстановкой на месте, ситуацией на линии обороны.

После открытия новых комплексов бани-прачечной, котельной и склада продуктов в одной из воинских частей на линии фронта, руководство министерства поинтересовалось боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих. После встречи с личным составом состоялся совместный обед.