Названо число уволенных работников банковского сектора

2017-06-02 12:08 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 мая 2017 года число сотрудников банковского сектора Азербайджана составило 16 214 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статистике Палаты по надзору над финансовыми рынками.

Анализ показывает, что в апреле банковский сектор покинули 98 сотрудников. Так, согласно статистике за март, в банковском секторе работали 16 тыс. 312 человек. В целом, за 4 месяца этого года банковский сектор покинули 733 человека. По состоянию на 1 января 2017 года число сотрудников банковского сектора Азербайджана составляло 16 тыс. 947 человек.

Отметим, что в настоящее время в стране действует 32 банка.

У.А.

