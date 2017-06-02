Самолет Чикаго - Майами загорелся в воздухе – ВИДЕО

2017-06-02 12:14 | www.oxu.az | 3

В Сети опубликовано видео с тем, как самолет United Airlines рейса Чикаго - Майами загорелся в воздухе, передает Oxu.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации газеты Daily Mail, инцидент произошел сегодня. В материале сказано, что огонь возник из-за того, что птица залетела в двигатель. Пассажир заметил языки пламени возле одного из двигателей и предупредил об этом экипаж. В результате лайнер вынужден был вернуться назад в международный аэропорт О'Хара. Все пассажиры были отправлены другим рейсом.

Авиакомпания намерена предложить пассажирам компенсацию.

Н.О.