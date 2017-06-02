Оглашены сроки начала добычи газа с морского блока в Азербайджане (версия 2)

2017-06-02 12:55 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 12.16

БАКУ /Trend/ - Первая добыча с морского блока газовых месторождений "Шафаг-Асиман" в Азербайджане может быть начата в 2030 году, сказал в пятницу вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов в ходе XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.

По его словам, бурение первой разведочной скважины на блоке "Шафаг-Асиман" планируется начать в 2019 году.

"Запасы блока оцениваются приблизительно в 500 миллиардов кубометров газа. Думаем, что первая добыча там может быть начата в 2030 году", - сказал Гусейнов.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут осуществлять в рамках проекта совместное операторство. Долевое распределение участия в контракте составляет 50 на 50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На блоке ранее не проводились разведочные работы. "Шафаг-Асиман" расположен на глубине моря в 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

Вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR также сообщил, что Госнефтекомпания в настоящее время готовит проект бурения первой разведочной скважины на перспективной структуре "Бабек".

"Глубина моря здесь варьируется от 180 до 800 метров. Если результаты по итогам бурения разведочной скважины будут положительные, то SOCAR на первом этапе построит здесь платформу и пробурит 4-5 скважин для добычи. Сама добыча газа на "Бабек" может начаться в 2024-2025 году", - сказал Гусейнов.

Запасы перспективной структуры "Бабек", по предварительным данным, могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Максим Цурков)