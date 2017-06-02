Станет ли ЗРК С-400 новой страницей в отношениях России и Турции?

2017-06-02 12:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заявление президента России Владимира Путина о том, что «Москва готова продать Анкаре дальнобойные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности турецкой промышленности» не стало новостью для Турции.

Вопрос поставки ЗРК С-400 в Турцию неоднократно осуждался в конце прошлого и начале текущего года, в том числе, во время встреч Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоить отметить, что С-400 был принят на вооружение российских войск в 2007 году. Комплекс способен сбивать все известные на сегодня средства нападения с воздуха.

Комментируя данный вопрос, военный источник из Генштаба Турции сообщил Trend, что Анкара пока что не торопится приобрести российские ЗРК С-400.

Как отметил источник, вопрос приобретения ЗРК С-400 требует тщательного изучения.

«Основным приоритетом для Турции в настоящее время является усиление собственной военной промышленности»,- отметил источник.

На самом деле не смотря на то, что турецкие вооружения по ряду параметров уступает российским образцам, в Турции все же намерены приложить максимум усилий для развития отечественной оборонной промышленности.

Согласно официальным данным в 2017 году зависимость Турции от внешних поставок продукции военного назначения составляет 40%. Для сравнения, еще несколько лет назад уровень зависимости Турции от внешних оборонных поставок достигал 80%.

В то же время, уместно напомнить, что Россия далеко не единственная страна, готовая продать Турции системы ПВО.

Еще в 2013 году экс президент Турции Абдуллах Гюль сказал, что в вопросе создания собственных зенитных ракет дальнего радиуса действия интересы Турции будут превыше всего.

В октябре 2013 года в Турции было объявлено о результатах тендера на приобретение 12 систем ПВО дальнего радиуса действия. Победителем тендера стала китайская корпорация CPMIEC (вместе с производимыми ею зенитно-ракетными комплексами HQ-9). Помимо китайцев, в тендере приняли участие американский консорциум Raytheon/Lockheed Martin, европейский Eurosam, а также российский "Рособоронэкспорт".

США и НАТО пытались заблокировать участие китайской корпорации в тендере из-за действующих против нее американских санкций, по причине поставок вооружений Ирану. Однако, выгодная сделка на несколько миллиардов долларов, все же досталась китайцам.



Власти США проинформировали Турцию о своей обеспокоенности по поводу намерений страны сотрудничать с Китаем в оборонной области.



Уже в мае 2015 года перед визитом в Китай президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Китай и Турция обсуждают вопрос создания зенитных ракет дальнего радиуса действия, то есть в настоящее время у Турции имеется альтернатива российским ЗРК.

Было бы также уместно напомнить, что ряд военных экспертов в Турции так же считает, что скорее всего Анкара не приобретет ЗРК С-400. Это, по мнению военных экспертов, связано с проблемами, которые могут возникнуть в процессе интеграции российского зенитного комплекса в Натовскую систему ПВО.

Учитывая реалии и возможности Турции пока трудно утверждать, что Анкара согласится приобрести российский зенитно-ракетный комплекс.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend

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