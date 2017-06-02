2020 yılı içerisinde Avrupa'ya gaz arzının başlatılması öngörülmekte

2017-06-02 14:22 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TANAP'tan Şah Deniz Sahası'nın ikinci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye'ye ve 2020 yılı içerisinde Avrupa'ya gaz arzının başlatılmasının öngörüldüğünü bildirdi.-

"ELEKTRİK TALEBİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 26'SI BU SANTRALLERDEN KARŞILANACAKTIR"-Kaynak, Meclis Genel Kurulu'nda dün milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Akkuyu Nükleer Santralinden yıllık toplam 35 milyar kilovat, Sinop Nükleer Santralinden yıllık toplam 33 milyar kilovat elektrik enerjisi üretilmesinin planlandığını ifade eden Bakan Kaynak, şöyle dedi:"Bu kapsamda, Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri işletmeye alındığında şu anki elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 26'sı bu santrallerden karşılanacaktır.Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, doğal gaza bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği açısından Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri büyük önem taşımakta olup söz konusu santrallerden üretilecek olan elektrik enerjisiyle doğal gaz ithalatında yıllık 3 milyar dolarlık tasarruf gerçekleştirilecektir.Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin sağlanması ve bu üretimin desteklenmesi kapsamında, ülkemizde 2023 yılında elektriğin en az yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi hedeflenmektedir.-

IRAK-TÜRKİYE DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ-

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Taşıma Anlaşması'nın bazı maddelerine yönelik değişiklikleri içeren ve mezkûr anlaşmanın süresinin uzatılmasına amaçlayan değişiklik anlaşması 19 Eylül 2010 tarihinde Bağdat'ta imzalanmış, 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uzun süre kullanılamayan hattan Irak petrollerinin sevkiyatına 2014 Mayıs ayında başlanmıştır.Irak-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin 2018 yılında Türkiye'ye gelmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

TANAP-TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan ve/veya Bulgaristan sınırına uzanan, başlangıç olarak Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahası'nın ikinci aşamasından üretilecek doğal gazı taşıyabilecek yaklaşık 1.850 kilometre uzunluğunda bir boru hattının inşası devam etmektedir. TANAP'tan Şah Deniz Sahası'nın ikinci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye'ye ve 2020 yılı içerisinde Avrupa'ya gaz arzının başlatılması öngörülmektedir.TANAP projesi temel atma töreni 17 Mart 2015 tarihinde Kars'ta gerçekleştirilmiştir. Projenin temel mühendislik çalışmaları Nisan 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmış, çevre ve etüt değerlendirme raporu ise Temmuz 2014'te onaylanmıştır. Proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

-"İNŞAAT AŞAMASINDA OLAN 47 HES BULUNMAKTADIR"-Karadeniz Bölgesi'nde faaliyette, işletme aşamasında olan hâlen 176 HES, inşaat aşamasında olan 47 HES bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'ndeki HES projeleriyle ülkemiz enerji ihtiyacının yüzde 18'i karşılanabilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından fizibilite çalışmaları sırasında suların en verimli şekilde kullanılması maksadıyla ilk önce yöredeki halkın içme suyu ihtiyacı, sulama suyu ve doğal hayat sularının planlanmasından sonra kalan suların boşa gitmemesi için enerji maksatlı HES'ler yapılmaktadır." Kaynak: Kaynak: 2020 Yılı İçerisinde Avrupa'ya Gaz Arzının Başlatılması Öngörülmekte