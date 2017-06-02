Министр спорта России: «Азербайджан провел Игры исламской солидарности на высоком уровне»

2017-06-02 14:00 | www.apa.az | 5

«Азербайджан провел Игры исламской солидарности на высоком уровне так же, как и Европейские игры»

Об этом московскому корреспонденту АПА заявил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Министр сказал, что за проведение спортивных мероприятий такого масштаба Азербайджан заслуживает большого внимания и оценки: «Европейские игры и Игры исламской солидарности были проведены на высоком уровне. Уровень организации игр заслуживает самой высокой оценки».

Коснувшись сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области спорта, П.Колобков напомнил об оказанной Азербайджаном России поддержке в этой сфере: «Когда Международный олимпийский комитет ввел санкции в отношении российских спортсменов, Азербайджан поддержал наших спортсменов. Конечно, мы никогда не забудем это. Мы высоко ценим этот шаг Азербайджана».

Павел Колобков также рассказал об отношениях между министерствами спорта России и Азербайджана. Он отметил, что рабочие отношения между соответствующими структурами двух стран находятся на высоком уровне.