В Азербайджане дорожной полиции запретили нести патрулирование и оперативную службу скрытым образом

2017-06-02 14:16 | www.apa.az | 5

В Азербайджане сотрудникам дорожной полиции и пост-патрульной службы запрещено вести патрульную и оперативную службу в скрытой и смешанной форме.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Инструкции о дорожно-патрульной службе», которая была принята коллегией МВД и вступила в силу 19 мая.

Согласно новой инструкции, на инспекторе дорожной полиции во время несения службы должны быть уставная форма одежды с особыми графическими цветными схемами, надписями и опознавательными знаками посредством транспортного средства, которое оснащено специальными звуковыми и световыми сигналами. Патрульный автомобиль и инспектор дорожной полиции должны быть достаточно хорошо видны участникам дорожного движения. Автомобили ДПС нельзя ставить в местах ограниченной видимости за любого рода препятствиями (деревья, здания, сооружения и рекламные щиты), в том числе в местах, где по закону «О дорожном движении» запрещены остановка, стоянка и парковка.