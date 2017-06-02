Министр: В Азербайджане при приеме на работу не спрашивают про ориентацию

2017-06-02 12:20 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане у представителей сексуальных меньшинств нет никаких ограничений в плане работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По словам министра, в законодательстве Азербайджана нет никаких ограничений для представителей сексуальных меньшинств, и при приеме на работу о сексуальной ориентации не спрашивают:

«Любой человек имеет право занять любую позицию вне зависимости от его сексуальной ориентации».

«Пока человек сам не скажет, никто не узнает, какая у него ориентация», - добавил министр.

У.А.

