Министр: В Азербайджане при приеме на работу не спрашивают про ориентацию
2017-06-02 12:20 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане у представителей сексуальных меньшинств нет никаких ограничений в плане работы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
По словам министра, в законодательстве Азербайджана нет никаких ограничений для представителей сексуальных меньшинств, и при приеме на работу о сексуальной ориентации не спрашивают:
«Любой человек имеет право занять любую позицию вне зависимости от его сексуальной ориентации».
«Пока человек сам не скажет, никто не узнает, какая у него ориентация», - добавил министр.