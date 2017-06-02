В Баку задержан вор

2017-06-02 12:26 | www.oxu.az | 4

В Баку задержан преступник, совершавший кражу в магазинах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство внутренних дел, в ночь на 1 июня в поселке Мардакян Хазарского района неизвестный через крышу пробрался в продуктовый магазин и украл 350 манатов и табачные изделия.

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку Джейхун Мамедов.

Расследование показало, что Дж.Мамедов в тот же день украл в одном из киосков на территории поселка 30 манатов и продукты, а 11 и 22 мая похитил деньги и продукты в двух магазинах.

З.Г.

