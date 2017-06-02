Экс-премьер Турции был проинформирован о возможном военном перевороте - СМИ

2017-06-02 12:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу был проинформирован о возможной попытке военного переворота в стране. Об этом сказал в ходе следствия бывший советник главы Генштаба Турции Хулуси Акара полковник Орхан Йыкылкан, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как сообщают СМИ, Йыкылкан сказал, что в ноябре 2015 года разведка страны проинформировала Генштаб, и в частности его самого, о том, что в Турции готовится военный переворот.

По словам Йыкылкана, эту информацию он лично передал экс-премьеру Ахмету Давутоглу.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции заявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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