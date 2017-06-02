Пробурено 12 скважин для поставки газа в Турцию в рамках «Южного газового коридора» в 2018 году

2017-06-02 13:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проект «Южный газовый коридор» включает 26 подводных скважин, из которых 12 уже пробурены и полностью готовы к началу поставок газа в Турцию в 2018 году. Об этом сообщил заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков в пятницу на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.

«Проект «Южный газовый коридор» - уникален для Азербайджана и для Европы: этот проект обеспечит новый источник энергоснабжения», - сказал Беглярбеков.

Заместитель вице-президента отметил, что «Южный газовый коридор» способствует диверсификации поставок энергоносителей в Европе, а также принесет новые технологии, обеспечив экономический рост и создание новых рабочих мест. «Только в Азербайджане и Грузии Южный газовый коридор создаст свыше 30 тысяч рабочих мест. А если говорить обо всей длине трубопровода, в этом проекте будет задействовано свыше 40 тысяч человек в Азербайджане, Грузии, Турции, Албании, Греции и Италии», - сказал Беглярбеков.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Авторы: Ляман Зейналова, Елена Косолапова)