Салим Муслимов о причине низких зарплат женщин

2017-06-02 12:38 | www.oxu.az | 2

«В Азербайджане заработные платы женщин несколько ниже, чем у мужчин. 86% работников сферы здравоохранения и 73% сферы образования составляют женщины».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он заявил, что женщины чаще выбирают работу в государственном секторе:

«Именно поэтому у них низкие зарплаты. Ведь в частном секторе зарплаты выше. Им платят меньше не потому, что они женщины».

У.А.

