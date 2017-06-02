SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о взаипонимании (ФОТО)

2017-06-02 13:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и компания "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, меморандум, целью которого является определение возможных направлений деятельности "Узбекнефтегаза" в Азербайджане, был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и председателя правления "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова, прибывшего в Баку для участии на XXIV Международной выставке и конференции Caspian Oil & Gas 2017.

На встрече Абдуллаев рассказал о региональных и глобальных проектах, реализуемых SOCAR, а также о достигнутых в рамках этих проектов успехах и полученном опыте в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также подчеркнул, что полученные успехи и опыт создадут основу для будущих проектов.

В свою очередь Султанов подчеркнул важность подписанного меморандума для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

(Автор: Анвар Мамедов)