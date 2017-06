Britaniya Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestri Azərbaycanda konsert verəcək

2017-06-02

Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyini təmsil edən “The Salamanca Band and Bugles of The Rifles” hərbi orkestri Azərbaycana gəlir.

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, iyunun 12-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestri ilə birgə konsert proqramı təşkil olunacaq. İyunun 13-də isə Fəvvarələr Meydanında “The Salamanca Band and Bugles of The Rifles” hərbi orkestrı ilə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin birgə konsert proqramı keçiriləcək.